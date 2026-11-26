Bruxelas é contra o IVA zero e elogia medidas fiscais mais baratas e diretas É este o principal destaque do Dinheiro Vivo desta semana. Mas também se realça a entrevista a Ivo Fernandes:“Nova lei dos TVDE não saiu do papel. A AMT e o IMT estão a correr atrás do prejuízo” Outro tema é o consumo:Compras com IA na ‘Black Friday’: risco de “confundir a qualidade da apresentação com a qualidade da informação”Quem o diz é Patrícia Oliveira, professora do IPAM, e co-autora do 1.º estudo sobre o temaDescarregue a edição eletrónica do DV no link abaixo:.Veja a "primeira" em detalhe: