Leia aqui o DV desta sexta-feira, 11 de setembro

As palavras ao DN/DV de uma especialista da consultora McKinsey - e as conclusões do seu mais recente estudo - fazem manchete no suplemento Dinheiro Vivo desta semana:Energia verde 30% mais barata e 98% de fibra: os trunfos de Portugal na corrida à IANo destaque principal...CEO da DE-CIX avisa: “O simples alojamento de servidores dentro das fronteiras europeias não cria soberania digital”E ainda se destaca entrevista a António Pedro Pinto, responsável pelo Bem-estar e Felicidade no Lionesa Business Hub (LBH):“Uma pessoa que está muito habituada a brilhar com o seu ‘output’ pessoal tem tendência para a microgestão”Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a "primeira" em detalhe: