Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 30 de outubro

A Fórmula 1 é o grande destaque do DN Sport desta semana:Kimi Antonelli a dois pontos de fazer históriaO piloto da Mercedes está prestes a tornar-se o Campeão Mundial de Fórmula 1 mais jovem de sempre. Domingo, no GP do México, basta-lhe terminar no 9.º lugar.Também se sublinha, o ténis:Portugal consegue trio no Top-100O portuense Henrique Rocha, de 22 anos, juntou-se a Nuno Borges (53.º) e Jaime Faria (57.º) e colocou Portugal com três tenistas no Top-100 do Ranking Mundial pela primeira vez na história. Ao DN, fala de como foi difícil sair de casa para perseguir o sonho. pág. 2-3Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do suplemento:.Veja a "primeira" em detalhe: