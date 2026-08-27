Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 28 de agosto

O mercado de transferências é o grande destaque do DN Sport desta semana:Últimas afinações. O que buscam os três grandes até ao fecho do mercado?Janela de verão das transferências encerra na próxima sexta-feira. FC Porto mexeu pouco, mas segue atento ao reforço do ataque. Sporting tem dossiers complicados para resolver: as saídas de Pedro Gonçalves e Bragança. Benfica tem o guardião Trubin para colocar e estuda vinda de mais um extremo e de um lateral.Mas há outros temas para ler:Europa. Benfica e Sp. Braga confirmam acesso. FC Porto e Sporting terão Manchester City como adversário na ChampionsFutebol. Com a venda da SAD do Estrela da Amadora metade dos clubes da I Liga já têm donos estrangeirosBrasil. Do topo ao sufoco: São Paulo vive crise sem fim à vista e corre risco de descida inédita à II DivisãoPadel. Irmãos Araújo brilham nos Jogos do Mediterrâneo e vão lutar pela medalha de ouro em pares mistosDescarregue todo o suplemento no link abaixo:.Veja a "primeira" em detalhe: