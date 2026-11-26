O clássico deste fim de semana é o principal destaque do DN Sport:Farioli vs Fonseca. Rivais unidos pelo futebol ofensivo do mestre e amigo Roberto de ZerbiO FC Porto recebe o Sporting no jogo grande da 12.ª jornada da I Liga. Técnicos das duas equipas partilham a matriz do jogo posicional e ofensivo, mas colocam-no em prática de forma diferente. A uni-los surge também o atual treinador do Tottenham, que abriu a porta do futebol profissional a Farioli e partilhou com Paulo Fonseca uma experiência traumática num bunker, em Kiev, da qual resultou uma forte amizade e admiração. Nesta edição ainda se sublinha:Goleado por 4-0 Benfica vive noite de terror na República ChecaDescarregue no link abaixo todo o suplemento:.Veja a "primeira" em detalhe: