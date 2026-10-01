Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 2 de outubro

"Portugal vence Dinamarca sem Ronaldo e fica perto do apuramento para a Final Four". Esta é a manchete do DN Sport desta sexta-feira, 2 de outubro. Portugal mostrou que sobrevive à crise do capitão ao vencer os dinamarqueses (4-2), na terceira jornada da prova. Segue-se a Noruega outra vez, no domingo, no Estádio do Dragão.Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN Sport:.Outros destaques: Francisco Neto: “Estamos num patamar em que conseguimos competir com toda a gente”Mundiais de Judo. Patrícia Sampaio quer muito chegar ao ouro mundial que Jorge Fonseca sonha triplicarFutebol. Mezian Soares, o prodígio de 16 anos que Portugal tenta agarrar face à concorrência de França e Argélia