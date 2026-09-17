Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 18 de setembro

"Do tom exigente às mudanças estruturais e funcionais. Uma viagem pelos bastidores da seleção de Jesus". O começo da nova era da seleção nacional de futebol, sob o comando de Jorge Jesus, é o tema principal da edição semanal do DN Sport, suplemento desportivo que é publicado à sexta-feira com o Diário de Notícias. O novo selecionador nacional teve dois meses muito agitados para chegar a esta sexta-feira em condições de revelar a lista de convocados para o quádruplo compromisso de Portugal. Jesus viu 11 jogos ao vivo e conversou com mais de 30 jogadores, mas abdicou de ir a Manchester e à Arábia. Reforçou estrutura técnica de apoio à equipa com Bruno Alves. Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN Sport. . Outro dos destaques vai para Neide Simões, treinadora do Valadares Gaia: "Não fecho a porta a uma experiência no masculino, mas eu gosto mesmo do futebol feminino". E ainda o clássico de domingo no Dragão: Benfica chega ao clássico transfigurado e com mais golo. FC Porto mantém solidez, mas tem nova referência no ataque.