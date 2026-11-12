Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 13 de novembro

Jogadores da seleção decidem tributo a Ronaldo: vão todos entrar em campo com a camisola 7É este o grande destaque do DN Sport. Reunião entre os capitães, a direção técnica e o presidente da Federação resultou em várias homenagens ao “eterno capitão da seleção”. Jogo com a Dinamarca vai parar ao minuto 7. Federação está escudada pelos regulamentos da UEFA e da FIFA que impedem formalmente as seleções nacionais de retirar números de camisolas.Também se sublinha:Vasco Peso: O campeão do mundo e da Europa que pondera parar por falta de apoiosE ainda: Cise Histórica. Adeptos do United pedem novos donos, mas é Carrick o primeiro a cairDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a "primeira" em detalhe: