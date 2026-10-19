Leia aqui o DN desta terça-feira, 20 de outubro

Os números da Sociedade Ponto Verde revelados ao DN fazem manchete do jornal deste dia:Municípios receberam 90 milhões, mas reciclagem só cresce 1% este anoCom o que foi colocado nos ecopontos em 2025, Portugal falhou as metas europeias da reciclagem e este ano para lá caminha. Ao DN, a CEO da SPV aponta o dedo à falta de recolha, exige revisão urgente das operações municipais e desmistifica impacto do sistema Volta.Na foto principal, os distúrbios no Velho Continente:Europa em convulsão. Governo francês prepara-se para nova ronda de protesto: “Ato II” marcado para sábado Destaca-se também:Aborto. Passos quer de volta medidas que Montenegro recusouE ainda se sublinha:Históricos das CPI. Investigações de deputados tendem a ocorrer em paralelo com as do Ministério PúblicoDescarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Veja a primeira em detalhe: