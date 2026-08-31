Leia aqui o DN desta terça-feira, 1 de setembro

O plano para a substituição do ascensor que vitimou 16 pessoas há um ano em Lisboa faz manchete no DN:Carris prevê novo Elevador da Glória a funcionar em 2029Empresa espera lançar concurso internacional para projetar e construir novo Elevador, no mesmo local do antigo, no primeiro trimestre do próximo ano. Câmara de Lisboa exigiu “processo exemplar e transparente”. Autarquia e empresa não se comprometem ainda com o custo do novo equipamento.Já na foto principal:Estreito de Ormuz no centro de novos ataques militares entre EUA e IrãoDestaca-se ainda a entrevista à cientista política e professora na Universidade de Boston Daniela Melo, muito focada nas intercalares nos EUA: “Se muitos candidatos radicais ganharem agora, partidos terão de moldar a sua mensagem para as presidenciais” Descarregue a edição eletrónica completa do jornal no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: