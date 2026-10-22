Leia aqui o DN desta sexta-feira, 23 de outubro

O novo concurso em formato digital para o internato médico faz manchete do DN:Algoritmo já colocou 161 médicos no internato, mas “erros” aumentam “desconfiança no processo”Pela primeira vez, a colocação de vagas nos internatos das especialidades médicas é feita por sistema informático. O primeiro lote foi colocado na manhã desta quinta-feira. Mas o presidente do Conselho Nacional do Médico Interno diz que minutos depois das colocações “estávamos a ser bombardeados com erros”. A ACSS teve de voltar a executar o algoritmo e situações “parecem ter ficado resolvidas”. Ordem e Fnam vão pedir esclarecimentos. Já na foto principal, a reta final das eleições presidenciais brasileiras, que se realizam no domingo:Conflitos, ansiedade e polarização, o filme de três semanas de ataquesAinda se destaca, na habitação: Ministro responde a Carneiro: “É preciso recuar na lei das rendas, mas na que o PS aprovou”E nas manifestações:Protestos no Rossio têm como objetivo “fazer cair a Lei do Arrendamento” Este é dia de Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 23 de outubro.E também de DN Sport, o suplemento de Desporto:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 23 de outubro.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do DN:.Veja a primeira página em detalhe: