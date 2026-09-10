Leia aqui o DN desta sexta-feira, 11 de setembro

Os problemas do arranque do novo ano letivo é o tema da manchete do DN desta sexta-feira, edição de fim de semana:70 mil alunos regressam às aulas sem terem todos os professoresSegundo o ministro Fernando Alexandre, cerca de 50% das necessidades de docentes concentram-se na Grande Lisboa e na Península de Setúbal. Falta preencher cerca de dois mil horários.Já na foto principal, o DN assinala:25 anos do 11 de setembro. O "império" contra-atacou, mas o mundo nunca mais foi o mesmoNesta primeira página ainda se destaca:Emergência. Segunda-feira é o dia da semana com mais chamadas para o INEM. Greve terá impacto E no Desporto...Futebol feminino: Número de atletas profissionais cresce 15% num anoEste é um tema para ler no DN Sport, um dos suplementos de fim de semana do DN que pode descarregar aqui: .Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 11 de setembro.O segundo suplemento do DN é o Dinheiro Vivo, disponível da íntegra aqui:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 11 de setembro.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.Veja a primeira página do DN em detalhe: