Leia aqui o DN desta segunda-feira, 7 de setembro

São precisos mais 600 anestesiologistas no SNS para responder ao aumento da procura de cuidadosÉ esta a manchete do DN deste dia. Chefes de equipa das urgências pediátricas do Hospital D. Estefânia pediram a demissão em bloco no dia 4 de setembro por falta de anestesistas nas escalas. Ao DN, o presidente do colégio da especialidade diz que o país tem médicos suficientes na área. A questão é que dos 2520 inscritos na Ordem pouco mais de metade (1330) trabalham no SNS. Ordem diz que faltam muitos mais e vai propor 100 vagas para internato em 2027, o maior número de sempre. E quer reunir com a tutela, porque há soluções que são da sua competência.Já na foto principal, um destaque para o Ensino:Nova SBE sobe ao 2.º lugar do ‘Ranking’ Mundial que junta mais quatro escolas nacionais de gestãoE ainda uma entrevista com a primeira mulher a presidir ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Síofra O’Leary:“Não existe um direito absoluto de entrar num país e permanecer nele indefinidamente”Descarregue a edição eletrónica completa no link abaixo:Attachment.Veja a primeira página em detalhe: