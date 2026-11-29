"Despedimentos coletivos em 2026 atingem um dos piores valores de sempre". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 30 de novembro.Número de trabalhadores visados nestes processos deve superar facilmente os sete mil casos este ano. Tirando o ano excecional da pandemia, será o terceiro registo mais elevado em 15 anos. Último mês de outubro foi particularmente negativo, mostram dados do Governo.Em destaque fotográfico nesta primeira página estão as eleições que ditaram a mudança de ciclo político em Espanha: "Direita vence com maioria absoluta".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:. Outros destaques: OE2027. Senhorios podem impugnar subida do IRS por ser inconstitucional, dizem especialistasDiscriminação. Combate ao 'bullying' falha na prevenção e na formação dos profissionais das escolas"Moderado radical". Isaltino lança o Fazemos e vai percorrer o país para identificar problemas sociaisSérgio Godinho. As prisões e as torturas pela polícia política da ditadura brasileiraFC Porto-Sporting. Dragões vencem em casa por duas bolas a zero, com golos de Gabri Veiga e SamuMobi Summit 2026. Mobilidade é poder escolher onde viver, trabalhar e estudarHistória. Nem demonizar, nem branquear: ciclo propõe revisitar a figura de Leitão de Barros