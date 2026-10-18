Leia aqui o DN desta segunda-feira, 19 de outubro

"Ordem dos Médicos pede mais fiscalização de conteúdos online sobre saúde". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira.Dados do Observatório do Ato Médico, criado em 2025, confirmam a perceção de quem trabalha em Saúde. A Ordem dos Médicos recebeu 230 queixas por desinformação e usurpação de ato médico. O bastonário Carlos Cortes diz que existem “situações gravíssimas” que “têm prejudicado diretamente o cidadão”. A Ordem entregou uma proposta legislativa ao Presidente, Parlamento e Ministério da Saúde para reforçar a regulação e a fiscalização nesta área. Redes sociais devem ser penalizadas, defende.Em destaque fotográfico nersta primeira página está a Violência em França. "Macron: “Nada pode justificar e nada vai desculpar estas ações”".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:Rui Rio. Luís Neves está a provocar um “desgaste brutal” no PSD, com “consequências estruturais”Amadora-Sintra. Paciente diz que médica a ameaçou com maldição por abortarJoaquim Letria (1943-2026). Primeiro foi o gosto pela escrita e a defesa dos mais fracos. Depois, havia TintimCiclismo de pista. Melhor mundial de sempre reforça estatuto de ouro de Iúri LeitãoGuerra. Ucrânia ataca São PetersburgoCabo Verde. Joana Rosa: “Sou uma mulher sem medo, preparada e com experiência”Alexandre Nobre Pais. “Apesar de um arranque conturbado, a Museus e Monumentos de Portugal está consolidada”Livros da semana. O Timor de Luís Cardoso no Escritaria