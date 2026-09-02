Leia aqui o DN desta quinta-feira, 3 de setembro

A manchete do DN deste dia vai para as contas aos incêndios, agora que o "pico do verão" já passou:Fogos florestais: área ardida cai 74% face ao ano passadoDados disponíveis mostram que, após os 254 mil hectares consumidos nos primeiros oito meses do ano passado, no mesmo período em 2026 terão sido atingidos 67 mil hectares. Chuva ajudou a redução dos incêndios.Na foto principal, a moção de censura anunciada por André Ventura:Chega avança com Montenegro e PS na miraE ainda se destaca Itália:Meloni tira a Berlusconi recorde do governo mais longo. Instabilidade voltará em 2027? Descarregue no link abaixo todo o jornal:.Veja a primeira página em detalhe: