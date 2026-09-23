Leia aqui o DN desta quinta-feira, 24 de setembro

"Fármaco para emagrecer supera um milhão de euros em vendas num só dia". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira.Aumento das vendas acentua-se desde agosto. Indicado para diabetes e perda de peso, o medicamento em questão está sujeito a receita médica e não é comparticipado em Portugal. Em destaque fotográfico nesta primeira página está um trabalho DN sobre o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção de Tortura: "DIREITOS HUMANOS: Guardas prisionais permitem agressões bárbaras a recluso".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do DN:.Outros destaques:Prémio Gulbenkian: Alianza Ceibo é a vencedora do Prémio para a Humanidade deste anoOrçamento: Governo quer excedente de até 0,5% no OE 2027, mas teme medidas de PS e ChegaInvestigação: Ministério Público faz buscas na Judiciária Discurso: Irão vira a acusação de terrorista para EUA e Israel Educação: Ministro assume seis mil baixas de professores desde o início do ano Decisão: Chega avança com CPI a Luís Neves mesmo com recusa de dois pontosIgualdade: Eglantina Zingg criou a Goleadoras para que meninas como a Margarida possam jogar e sonharPortugal. Jesus entra na Liga das Nações para "defender o título" e assegura Ronaldo no onzeCinema: O terror que vem dos ecrãs