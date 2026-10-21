Leia aqui o DN desta quinta-feira, 22 de outubro

Prestação dos novos créditos à habitação disparou 13,7% num anoÉ esta a manchete do DN desta quinta-feira. A taxa subiu na média dos contratos em vigor, mas de forma mais acentuada nos novos contratos. Entre os contratos celebrados nos últimos três meses, a prestação mensal média subiu 13,7% num ano e o capital médio em dívida já supera os 187 mil euros. Para a totalidade dos contratos, a taxa de juro está nos 3,194%. Na foto principal, os protestos em Lisboa e Porto:PSP decide caso a caso sobre caras tapadas em manifestações. Lei proíbe, mas com exceções Ainda se destaca a entrevista:Klara Breuer: “A Hungria gosta de fazer parte da família da UE. É como uma carruagem que descarrilou e agora voltou aos carris” Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja em detalhe a primeira página do jornal: