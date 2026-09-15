Leia aqui o DN desta quarta-feira, 16 de setembro

"Juros da dívida portuguesa em máximos da última década em clima de alerta mundial". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira, 16 de setembro.Preço da dívida dos EUA está em máximos desde a crise financeira de 2007/2008, enquanto o da dívida do Japão tocou níveis de 1996. Receios sobre a subida da inflação aumentam graças à escalada do preço do petróleo, e bancos centrais preparam-se para elevar as taxas de referência em semana marcada por tensões.Em destaque fotográfico nesta primeira página está uma reportagem sobre a polémica em volta da colocação de alunos neste arranque de ano letivo. "EDUCAÇÃO: Os “invisíveis” na turma: o que dizem os especialistas sobre classes de 30 alunos".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do jornal. Outros destaques:- Prémio Champalimaud de Visão 2026: Os cientistas que devolveram parte da visão a pessoas cegas falaram ao DN- Rendimentos: Aumentos salariais em 2027 travam nos 3%- Europa: O que se pode esperar do discurso do Estado da União de Ursula von der Leyen?- Proposta de lei: Governo propõe taxa “extraordinária” de 33% sobre lucros excedentários das petrolíferas- Fiscalização: Sintra rebocou 1214 carros abandonados em 8 meses- SNS: Tarefeiros alertam para êxodo em massa do país se valor/hora for reduzido- Teatro: Gonçalo Waddington leva ‘O Pai’ de Strindberg ao palco do São Luiz- Festival: Queer Lisboa questiona o futuro- Circuito Estoril / Automobilismo: Estoril Classics celebra dez anos com Fórmula 1 que mudou a segurança dos monolugares