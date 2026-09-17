Leia aqui o Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 18 de setembro

"Taxa sobre os lucros das petrolíferas: da difícil aplicação às dúvidas jurídicas". Este é o principal tema de capa do Dinheiro Vivo desta sexta-feira, o suplemento semanal de Economia do DN.Outros destaques:- Casa da Paladin compra Dona Sarah e tem na mesa fábrica em Marrocos - 'Fintech' de origem portuguesa, Bleap, cresce e aposta no Pix brasileiro - LVMH tinha plano secreto para absorver herança da Hermès PÁG. 9- Aviação. "Todo o empréstimo que se faz, é para receber de volta", diz Azul sobre dívida da TAPDescarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do Dinheiro Vivo: