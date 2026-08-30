Leia aqui a edição do DN desta segunda-feira, 31 de agosto

"Falência de clínica de fertilidade em Cascais deixa pacientes em desespero". É a manchete deste dia, uma notícia em exclusivo DN. A lei da procriação medicamente assistida vigora há 20 anos e nunca tinha acontecido falir uma clínica de fertilidade. Aconteceu agora com a Ovom Care, que abriu em 2025 em Cascais. Pacientes foram apanhadas de surpresa no meio de tratamentos e não receberam qualquer aviso. Também não houve o aviso obrigatório às autoridades de saúde.No destaque fotográfico, uma reportagem também exclusiva DN, que acompanhou uma operação de combate ao tráfico em Lisboa. Mais de 700 detidos por tráfico de droga no centro de Lisboa desde 2024.Mais destaques- Montenegro diz que Governo "acerta quase sempre" sem dar resposta à crítica da oposição- Socialista Álvaro Beleza põe data-limite para o caso Luís Neves: 5 de outubro- Gasóleo cai mais de seis cêntimos na maior descida em quatro semanas- Um mês após a crise migratória, Sánchez anuncia mais ajuda a Ceuta e prepara explicações- Federica Mogherini: "Vivia a passagem do último período de multilateralismo funcional"- Bailado: Coreografia de Marcelino Sambé para a CNB- Canoagem: "Não sei como poderemos voltar a bater recorde", diz Iúri Leitão- No DN Brasil: Vitinho Canas diz que "Brasil e Portugal entram em fase política decisiva"..Veja a primeira página em detalhe: