Verão não salvou contas da TAP que somou prejuízos de 37,9 milhões de euros até setembro, pressionada pelos preços do combustível
A TAP fechou os primeiros nove meses do ano com as contas no vermelho e nem a boa performance do verão foi suficiente para inverter a tendência negativa. Até setembro, a transportadora aérea registou um resultado líquido negativo de 37,9 milhões de euros, que compara com os lucros de 55,2 milhões de euros alcançados no período homólogo.
O resultado representa uma deterioração de 93,1 milhões de euros face aos nove primeiros meses de 2025, penalizado, sobretudo, pela subida do preço do jet fuel. A companhia explica que os prejuízos refletem "essencialmente a redução do resultado operacional, parcialmente compensada pelo contributo positivo das diferenças de câmbio de 35,6 milhões de euros, e por um menor imposto sobre o rendimento".
A escalada dos preços do combustível ao longo dos últimos meses, devido à guerra no Médio Oriente, continuou a castigar as contas da transportadora que já somava um prejuízo acumulado de 99,2 milhões no primeiro semestre.
Os meses de verão, os melhores na operação da aviação, trouxeram algum alívio e valeram à TAP os primeiros resultados positivos do ano, com lucros de 61,3 milhões de euros. Ainda assim, ficaram aquém de 2025, num tombo de mais de 50% face ao terceiro trimestre do ano passado. "Foi um trimestre muito marcado pela subida dos preços do combustível", justifica a TAP, em comunicado.
O EBITDA recorrente (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi positivo até setembro, totalizando 454,3 milhões de euros. Ainda assim, registou uma quebra de 23,3% face ao período homólogo, o equivalente a menos 137,7 milhões de euros.
Também o resultado operacional, medido pelo EBIT, recuou para 46,2 milhões de euros, menos 181 milhões do que nos primeiros nove meses de 2025. "Esta evolução é essencialmente explicada pelo aumento dos custos com combustível", reitera a transportadora.
A TAP refere ainda ter mantido uma posição de liquidez sólida, de 1.032,4 milhões de euros, no final de setembro, mais 267 milhões do que no fecho de 2025. Esta posição "reforça a sua flexibilidade financeira num contexto macroeconómico incerto e volátil, em particular no que respeita à evolução dos preços do combustível".
Segundo a companhia, o aumento da liquidez reflete os fundos obtidos com a emissão de obrigações sénior e a geração de fluxo de caixa livre ajustado.
TAP gastou mais 176,4 milhões de euros com combustível
Os custos operacionais recorrentes da companhia subiram 9,5%, atingindo os 3.343,5 milhões de euros no acumulado do ano, à boleia do aumento da despesa com jet fuel.
A rubrica do combustível para aeronaves foi a que representou a fatura mais pesada para a TAP que gastou, no total, 922,1 milhões de euros para abastecer os aviões até setembro (+23,7%), ou seja, mais 176,4 milhões de euros face ao mesmo período de 2025.
A despesa com o pessoal, que aumentou 6,9%, foi a segunda com maior expressão nas contas da transportadora. O acréscimo de 51 milhões de euros justifica-se pelos aumentos salariais decorrentes da aplicação dos acordos coletivos de trabalho e pelo aumento do número de colaboradores que foram parcialmente compensados pela alienação da Cateringpor, concluída em junho.
No final de setembro, o quadro de pessoal ativo da TAP totalizava 9.454 trabalhadores, menos 450 do que no período homólogo. A companhia esclarece, contudo, que, excluindo o efeito da saída da empresa de refeições do perímetro de consolidação, o número de colaboradores aumentou face a 2025.
Também os gastos com depreciações e amortizações subiram 11,9%, num acréscimo de 43,4 milhões de euros, na sequência do investimento realizado na frota.
Venda de bilhetes e melhoria da receita unitária impulsionam receitas
Do lado das receitas operacionais, a TAP registou um crescimento de 3,3% nos primeiros nove meses do ano, para 3.389,7 milhões de euros, uma subida sustentada pelo incremento das receitas com passagens que avançaram 4,1%, para 3.065,5 milhões de euros.
A capacidade da TAP cresceu 0,8% face ao período homólogo, impulsionada pelo crescimento da operação transatlântica. O aumento da oferta foi acompanhado por uma subida de 3,1% dos passageiros-quilómetro transportados (RPK), permitindo elevar a taxa de ocupação dos aviões em 1,9 pontos percentuais, para 86,2%.
O PRASK (receita por lugar-quilómetro oferecido) fixou-se em 7,30 cêntimos, um aumento de 3,3% face ao período homólogo "refletindo sobretudo a performance positiva da América do Sul e da Europa".
Entre janeiro e setembro, a TAP transportou cerca de 13 milhões de passageiros, mais 2,4% do que nos primeiros nove meses de 2025.
Por outro lado, as receitas da atividade de manutenção continuaram em queda, recuando 10% no acumulado do ano, para 165,3 milhões de euros, menos 18,3 milhões face ao período homólogo de 2025.
A quebra foi particularmente acentuada no terceiro trimestre, quando as receitas diminuíram 17,3 milhões de euros (-21,7%), concentrando quase toda a descida registada desde o início do ano
A TAP justifica o recuo dos números com "a menor atividade da oficina de motores, na sequência do cancelamento de um programa de manutenção por parte de um cliente, decorrente de constrangimentos na cadeia de fornecimento a montante, alheios à TAP" e adianta que "tem vindo a angariar novos clientes na área de manutenção de motores, que deverão contribuir para atenuar parcialmente este efeito".
“O terceiro trimestre confirmou a resiliência do modelo de negócio da TAP, num contexto marcado pelo impacto muito significativo do aumento dos preços do combustível. As medidas comerciais que adotámos começaram a produzir resultados ao longo do trimestre, com especial expressão no final do período, e entramos no quarto trimestre com uma dinâmica de receita mais forte", refere o CEO da TAP.
Luís Rodrigues ressalva, no entanto, que "os ambientes económico e social, geopolítico e regulatório não têm evoluído de forma positiva desde o fecho do trimestre, o que aconselha total prudência".
O presidente executivo destaca ainda o processo de privatização da companhia e a assinatura dos acordos com o Grupo Lufthansa que representam "um marco na história da TAP" e abrem "uma nova fase de crescimento".
Para 2026, a TAP perspetiva que o impacto do aumento dos preços do combustível deverá continuar a ser mitigado "através de uma gestão ativa da receita e de uma execução disciplinada da política de hedging e dos custos, preservando simultaneamente uma sólida posição de liquidez".
A empresa pública afiança que mantém o foco nos seus mercados principais e "na qualidade da receita, tirando partido da robustez da sua rede e das suas vantagens geográficas, prosseguindo simultaneamente com a modernização da frota".
Outra das prioridades da companhia passa por executar o Plano Estratégico 2026-2035 com "disciplina, continuando a investir na sustentabilidade da empresa, na fiabilidade da operação, na frota e no produto".