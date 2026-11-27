A TAP fechou os primeiros nove meses do ano com as contas no vermelho e nem a boa performance do verão foi suficiente para inverter a tendência negativa. Até setembro, a transportadora aérea registou um resultado líquido negativo de 37,9 milhões de euros, que compara com os lucros de 55,2 milhões de euros alcançados no período homólogo.

O resultado representa uma deterioração de 93,1 milhões de euros face aos nove primeiros meses de 2025, penalizado, sobretudo, pela subida do preço do jet fuel. A companhia explica que os prejuízos refletem "essencialmente a redução do resultado operacional, parcialmente compensada pelo contributo positivo das diferenças de câmbio de 35,6 milhões de euros, e por um menor imposto sobre o rendimento".

A escalada dos preços do combustível ao longo dos últimos meses, devido à guerra no Médio Oriente, continuou a castigar as contas da transportadora que já somava um prejuízo acumulado de 99,2 milhões no primeiro semestre.

Os meses de verão, os melhores na operação da aviação, trouxeram algum alívio e valeram à TAP os primeiros resultados positivos do ano, com lucros de 61,3 milhões de euros. Ainda assim, ficaram aquém de 2025, num tombo de mais de 50% face ao terceiro trimestre do ano passado. "Foi um trimestre muito marcado pela subida dos preços do combustível", justifica a TAP, em comunicado.

O EBITDA recorrente (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi positivo até setembro, totalizando 454,3 milhões de euros. Ainda assim, registou uma quebra de 23,3% face ao período homólogo, o equivalente a menos 137,7 milhões de euros.

Também o resultado operacional, medido pelo EBIT, recuou para 46,2 milhões de euros, menos 181 milhões do que nos primeiros nove meses de 2025. "Esta evolução é essencialmente explicada pelo aumento dos custos com combustível", reitera a transportadora.

A TAP refere ainda ter mantido uma posição de liquidez sólida, de 1.032,4 milhões de euros, no final de setembro, mais 267 milhões do que no fecho de 2025. Esta posição "reforça a sua flexibilidade financeira num contexto macroeconómico incerto e volátil, em particular no que respeita à evolução dos preços do combustível".

Segundo a companhia, o aumento da liquidez reflete os fundos obtidos com a emissão de obrigações sénior e a geração de fluxo de caixa livre ajustado.