Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal.
Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal.Foto: Reinaldo Rodrigues
Economia

Valor médio do crédito à habitação duplicou nos últimos dez anos

Novos dados do Banco de Portugal mostram que há menos negócios com a banca, mas contratos em 2025 são muito mais valiosos do que há dez anos. Hipoteca média supera 175 mil euros, subiu mais de 93%.
Luís Reis Ribeiro
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