Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Uma das convidadas para a apresentação em Cupertino experimenta os novos Air Pods.
Uma das convidadas para a apresentação em Cupertino experimenta os novos Air Pods.EPA/JOHN G. MABANGLO
Economia

Uma das poucas novidades de IA da Apple fica bloqueada na UE

Consumidores europeus que comprem o novo Air Pods Pro ficarão de fora de uma das poucas inovações de software apresentadas no evento de terça-feira, a tradução ao vivo.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

Após uma apresentação focada essencialmente no lançamento de novo hardware, como o iPhone 17 e o iPhone Air, e com poucas novidades no campo da Inteligência Artificial, uma das mais promissoras e aguardadas funcionalidades de IA da Apple foi agora oficialmente bloqueada para utilizadores na União Europeia. A ferramenta em causa é a "Live Translation with AirPods" (Tradução em tempo real com AirPods).

A confirmação de que esta importante funcionalidade não chegará aos consumidores europeus foi feita de forma inequívoca pela própria Apple, através de uma atualização à sua página oficial de disponibilidade de funcionalidades. A nota é taxativa: "A tradução em tempo real com AirPods não está disponível se estiver na UE e o País ou Região da sua Conta Apple também estiver na UE."

Uma das convidadas para a apresentação em Cupertino experimenta os novos Air Pods.
Apple em sangria na bolsa: o que (não) têm os novos iPhones

A decisão é particularmente penalizadora para os serviços da Apple ao consumidor, uma vez que o evento da passada terça-feira trouxe escassas inovações de software baseadas em IA, e a tradução em tempo real nos fones era vista como um dos poucos avanços significativos. O seu bloqueio representa, assim, a perda de uma das principais mais-valias de software para os novos aparelhos apresentados.

A justificação para esta barreira geográfica está ligada ao contínuo impasse entre a Apple e a União Europeia sobre a Lei dos Mercados Digitais (DMA). A empresa já manifestou publicamente, várias vezes, a sua preocupação de que as exigências regulatórias comprometem a privacidade e capacidade de desenvolvimento dos seus ecossistemas. Com esta atualização, a Apple formaliza as consequências diretas dessa disputa para o consumidor.

União Europeia
Inteligência Artificial
Apple

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt