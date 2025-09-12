Uma das poucas novidades de IA da Apple fica bloqueada na UE

Após uma apresentação focada essencialmente no lançamento de novo hardware, como o iPhone 17 e o iPhone Air, e com poucas novidades no campo da Inteligência Artificial, uma das mais promissoras e aguardadas funcionalidades de IA da Apple foi agora oficialmente bloqueada para utilizadores na União Europeia. A ferramenta em causa é a "Live Translation with AirPods" (Tradução em tempo real com AirPods).A confirmação de que esta importante funcionalidade não chegará aos consumidores europeus foi feita de forma inequívoca pela própria Apple, através de uma atualização à sua página oficial de disponibilidade de funcionalidades. A nota é taxativa: "A tradução em tempo real com AirPods não está disponível se estiver na UE e o País ou Região da sua Conta Apple também estiver na UE." .Apple em sangria na bolsa: o que (não) têm os novos iPhones. A decisão é particularmente penalizadora para os serviços da Apple ao consumidor, uma vez que o evento da passada terça-feira trouxe escassas inovações de software baseadas em IA, e a tradução em tempo real nos fones era vista como um dos poucos avanços significativos. O seu bloqueio representa, assim, a perda de uma das principais mais-valias de software para os novos aparelhos apresentados.A justificação para esta barreira geográfica está ligada ao contínuo impasse entre a Apple e a União Europeia sobre a Lei dos Mercados Digitais (DMA). A empresa já manifestou publicamente, várias vezes, a sua preocupação de que as exigências regulatórias comprometem a privacidade e capacidade de desenvolvimento dos seus ecossistemas. Com esta atualização, a Apple formaliza as consequências diretas dessa disputa para o consumidor.