UE liberta fundos para países dos Balcãs Ocidentais

A Comissão Europeia libertou hoje fundos para a ajudar a Albânia, Montenegro e Macedónia do Norte no alinhamento com as normas comunitárias, no âmbito do Plano de Crescimento da União Europeia (UE) para os Balcãs Ocidentais.Segundo uma nota de imprensa do executivo comunitário, a Albânia vai receber uma primeira parcela de 99,3 milhões de euros, dos quais 46,2 milhões serão pagos diretamente ao orçamento do Estado, sendo o restante canalizado para projetos de infraestruturas através do Quadro de Investimento para os Balcãs Ocidentais.Montenegro receberá um segundo financiamento de 8,1 milhões de euros, incluindo 3,8 milhões pagos diretamente ao orçamento nacional e o restante destinado a projetos de infraestruturas no âmbito do quadro de investimento.A Macedónia do Norte terá direito a 16 milhões de euros na sua segunda parcela, com 7,4 milhões a serem pagos diretamente ao orçamento do Estado e o restante aplicado em projetos de infraestruturas.Os fundos, após aprovados pelo Conselho do quadro para os Balcã, apoiarão investimentos em transportes sustentáveis, energia limpa, digitalização e desenvolvimento do capital humano, em cooperação com os parceiros regionais e instituições financeiras internacionais.O Plano de Crescimento dos Balcãs Ocidentais visa incentivar os preparativos de adesão dos parceiros à UE, antecipando benefícios da integração e acelerando tanto o processo de alargamento como o crescimento económico da região.