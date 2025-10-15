Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O Ministro da Defesa, Nuno Melo, e o Chefe de Estado-Maior do Exército, General Mendes Ferrão.
O Ministro da Defesa, Nuno Melo, e o Chefe de Estado-Maior do Exército, General Mendes Ferrão.Nuno Brites
Economia

Ucrânia: Portugal participa com 50 milhões de euros na compra de armamento aos EUA

O anúncio foi feito por Nuno Melo no final de uma reunião ministerial no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, na Bélgica.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O ministro da Defesa Nacional anunciou hoje que Portugal vai participar com 50 milhões de euros na iniciativa de aquisição de armamento aos Estados Unidos da América (EUA) para disponibilizá-lo à Ucrânia.

O anúncio foi feito por Nuno Melo no final de uma reunião ministerial no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Bruxelas, na Bélgica.

“Anunciámos que vamos investir 50 milhões de euros no PURL [iniciativa das necessidades prioritárias da Ucrânia], do mesmo modo que anunciámos que vamos investir dez milhões de euros na iniciativa britânica de drones […], apesar de ser uma iniciativa britânica, tem recaído invariavelmente na produção de drones nacionais, portanto, é um investimento também na indústria de defesa nacional”, sustentou o ministro da Defesa Nacional.

O Ministro da Defesa, Nuno Melo, e o Chefe de Estado-Maior do Exército, General Mendes Ferrão.
Ucrânia. EUA anunciam mais armamento na NATO para chegar à "paz através da força"
EUA
Portugal
Armamento
Ucrânia
Nuno Melo

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt