Turismo do Algarve está a engolir custos da guerra para manter preços e procura
Leonardo Negrão
Economia

Turismo do Algarve está a engolir custos da guerra para manter preços e procura

Empresários do alojamento e da animação turística estão a acomodar os aumentos provocados pela escalada dos preços dos combustíveis. Presidente da Região do Turismo do Algarve avisa que cenário poderá inverter se a pressão se prolongar.
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