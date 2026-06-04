Turismo do Algarve está a engolir custos da guerra para manter preços e procura

Há poucas surpresas à espera dos turistas que rumarem ao sul do país nos próximos meses para as férias de verão, na hora de abrir a carteira. A garantia é dada pela Região de Turismo do Algarve (RTA) que afiança que o setor não está, para já, a aumentar os preços para a operação da época alta, embora admita que o quadro possa inverter.Apesar do atual contexto geopolítico e económico, marcado pela escalada dos custos com os combustíveis, que dispararam desde o início da guerra no Irão, o turismo da região mantém-se em contraciclo. “Não há um aumento de preços no Algarve face ao ano passado, nem ao nível do alojamento, nem da animação turística. Os preços não subiram e é esse o feedback que tenho recebido por parte dos vários negócios”, refere o presidente da RTA ao DN. André Gomes explica que os empresários estão a “engolir os custos” de forma a não beliscar a procura, mas admite que existe uma “apreensão” e que o cenário poderá mudar caso a pressão não alivie.“Não sabemos durante quanto tempo mais é que esta incerteza gerada pelas circunstâncias internacionais irá durar e não sei até que ponto continuará a ser possível não refletir o incremento dos custos no preço final pago pelo cliente. Para já, os empresários estão a engolir os aumentos, mas, mais tarde, creio que será inevitável uma subida”, esclarece.São vários os desafios levantados pelo conflito no Médio Oriente, que fazem sombra à operação turística algarvia. Além da fatura mais pesada a pagar, há incógnitas que ladeiam as várias franjas da atividade e que podem impactar, desde a aviação à procura dos principais mercados emissores. Ainda assim, André Gomes diz estar otimista e perspetiva um crescimento ligeiro dos principais indicadores, embora num nível inferior a 2025. “Encaro a próxima época alta com bastante confiança e estou seguro na capacidade de o Algarve gerar atratividade. O crescimento será sustentável em 2026 e registamos, nesta altura, um nível de reservas ligeiramente superior. Não esperamos um aumento exponencial de hóspedes, nem de dormidas, mas iremos continuar a trajetória positiva dos últimos meses”, aponta.Nos primeiros quatro meses do ano, o Algarve recebeu 1,2 milhões de hóspedes (+3,1%) que foram responsáveis por 4,4 milhões de dormidas (+1,1%), mas é nos proveitos totais que a região mais tem crescido. Entre janeiro e abril, o salto destas receitas, que somam ao alojamento os restantes gastos inerentes à estada dos turistas, foi de 6,9% para os 288 milhões de euros, de acordo com os últimos dados disponíveis do Instituto Nacional de Estatística (INE). Abril destacou-se no cômputo geral das contas, apresentando o melhor desempenho de sempre registado neste mês.O presidente da RTA assume o possível efeito do desvio dos fluxos turísticos das regiões circundantes ao Médio Oriente. “Foi o melhor mês de abril da nossa história. Não sei se foi exatamente o impacto por causa da guerra, mas não deixo de reconhecer que possa ter existido alguma influência. A segurança faz parte de um dos ativos estratégicos que temos a nível nacional e regional. Por outro lado, o Algarve é cada vez mais visitado ao longo de todo o ano, e não só no verão, e acredito que é essa estratégia da região que justifica, com maior precisão, este crescimento”, sustenta. Olhando para a nacionalidade dos turistas, os portugueses voltam a ganhar destaque este ano nas reservas entre o Barlavento e o Sotavento. André Gomes afiança que o interesse dos residentes continua pujante, contrariando as narrativas que, por esta altura, dão conta de uma fuga para destinos concorrentes mais baratos. “O mercado nacional é e continua a ser um dos principais mercados do Algarve. Todos os anos há notícias que dizem que os portugueses fogem da região no verão ou que se estão a divorciar do Algarve. Não é verdade e os números do INE comprovam este crescimento contínuo”, sublinha. Do lado dos turistas que chegam de fora, os sinais também são positivos, com os principais emissores internacionais a reiterarem a escolha pelo sul de Portugal. “Não esperamos nenhuma retração dos mercados internacionais, pelo contrário. Registamos, inclusive, reforços na capacidade da oferta de lugares para o mercado britânico. Os Estados Unidos e o Canadá continuam a ser, claramente, os mercados com maior crescimento”, exemplifica..TAP. Falta de investimento está a tornar-se “incompreensível”.O interesse crescente dos estrangeiros pelo Algarve tem sido traduzido no incremento da oferta das várias companhias aéreas que voam para o aeroporto de Faro. Este verão, foram disponibilizados mais 400 mil lugares face a 2025, o que representa um aumento de 4%.Além do reforço da capacidade de algumas rotas já existentes, André Gomes destaca as novas ligações a Bucareste, na Roménia, e a Katowice, na Polónia, ambas operadas pela low cost húngara Wizz Air. Pelo segundo ano, a United Airlines volta ainda a ligar diretamente Faro a Nova Iorque com uma oferta de mais de 20 mil lugares. O presidente da RTA aplaude também a aposta da TAP na ligação com o Funchal, que a partir deste ano deixará de ser sazonal, contando com uma uma terceira frequência. Este era um desejo antigo que a RTA viu agora ser concretizado.Ainda assim, o responsável reitera as críticas à falta de investimento da transportadora de bandeira, que anunciou recentemente um reforço da operação a Norte. “Fico muito satisfeito com os investimentos da TAP em Lisboa e no Porto, mas aguardo pacientemente que essa aposta se estenda a Faro. Durante algum tempo compreendi a impossibilidade de a companhia investir, por causa dos processos de reestruturação e agora de privatização, mas já se está a tornar incompreensível. A verdade é que a privatização está a decorrer e a TAP tem feito reforços”, constata. Depois de “muitos anos sem nenhuma novidade da TAP” no Gago Coutinho, Funchal “foi um sinal positivo”, mas ainda aquém das expectativas da região. O líder da RTA volta a insistir na vontade de ter uma ligação direta ao Brasil e acredita que, no futuro, a TAP possa responder a este repto. “Continuo a ter esperança e acredito que consigamos trabalhar em mais rotas com a TAP. Acredito que há fundamento para a ligação ao Brasil e temos estado a trabalhar nessa possibilidade, não só com a TAP, mas com outras companhias como a Azul, a Gol e a LATAM”, afirma..RTA acusa APA e Governo de criarem “polémica desnecessária” sobre concessões nas praias."É incrível como é que todos os anos surgem temas para atrapalhar a atividade turística no Algarve.” A polémica em torno da colocação de chapéus de sol junto às áreas concessionadas das praias estalou há uma semana, depois de o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado, ter considerado a prática um “abuso”.As declarações que desencadearam o celeuma que se seguiu foram proferidas durante uma visita da ministra do Ambiente à Praia do Garrão, em Loulé. Maria da Graça Carvalho sublinhou que estes espaços “são públicos” e que os concessionários estão obrigados a cumprir as regras definidas pelas autoridades.Para o presidente da RTA a discussão é “totalmente descabida” e surge numa altura particularmente sensível para a região, que se prepara para receber milhares de turistas. “Estamos a levantar problemas onde eles não existem ou onde, pelo menos até aqui, nunca existiram. Havia uma prática perfeitamente consubstanciada que nunca levantou problemas. ”, sublinha.André Gomes acusa o Governo e a APA de estarem a criar constrangimentos adicionais nesta época aos territórios, às autoridades e às empresas. “Só posso acreditar que estar a levantar esta questão, nesta altura não é inocente. Parece que todos os anos, às portas do verão, se cria um assunto sobre o Algarve, que será claramente a área mais impactada”, afirma.O representante do Turismo da região defende que a controvérsia resulta, em parte, da falta de clareza da legislação e elogia a posição já assumida por vários autarcas algarvios. A clarificação, acredita, deverá partir das câmaras municipais. “Parece-me que é aí que se poderá encontrar a solução para esta questão uma vez que a lei geral é imprecisa, embora isto nunca tenha sido problema nas últimas décadas”, sustenta.“Existem as especificidades dos editais, que são afixados em cada praia, que definem explicitamente quais são as áreas concessionadas ou não e onde é suscetível a colocação de sombrinhas. É uma prática reiterada, perfeitamente consensual”, reitera.Para André Gomes, a discussão ignora ainda o papel desempenhado pelos concessionários na gestão dos espaços balneares. Além do aluguer de sombrinhas e espreguiçadeiras, estas empresas asseguram um “vasto conjunto de serviços essenciais”, como vigilância e assistência a banhistas, apoio aos planos de água, instalações sanitárias, restauração e postos médicos. “São serviços que beneficiam todos os utilizadores da praia e que são assegurados bem para além daquilo que é a área concessionada de sombrinhas às quais estas empresas têm direito”, relembra. O presidente da RTA lamenta que as empresas do setor tenham de estar a lidar com este tema bem como as autoridades marítimas, “a quem foi passada a responsabilidade” de atuar.Já a APA recorda que “as praias são espaços de utilização pública e de acesso livre”. Num esclarecimento técnico divulgado esta semana, a agência sublinha que apenas as áreas abrangidas por licenças válidas estão sujeitas a utilização privativa, mantendo-se as restantes afetas ao uso público balnear. Segundo o organismo público, os regulamentos em vigor limitam a ocupação das praias por concessões a um máximo de 30% da área útil do areal e 50% da frente de praia, procurando garantir o “o equilíbrio entre o uso privado e o uso público”. A entidade acrescenta que os limites das áreas concessionadas devem estar devidamente identificados no local através de sinalética visível..Incerteza e cautela travam reservas dos portugueses para as férias de verão