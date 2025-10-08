Tribunal de Contas chumba Conta Geral do Estado de 2024

A Conta Geral do Estado de 2024 (CGE 2024), o maior e principal documento que retrata a situação financeira das Administrações Públicas portuguesas, foi chumbada pelo Tribunal de Contas (TdC), anunciou, esta quarta-feira, a instituição presidida desde outubro do ano passado por Filipa Urbano Calvão.O motivo invocado foi a violação de várias normas da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), o principal diploma que rege as contas públicas em Portugal (e que articula diretamente com o quadro de regras europeu do Pacto de Estabilidade), e que tem uma força quase constitucional.Segundo o governo, a LEO "estabelece os princípios e as regras orçamentais aplicáveis ao setor das administrações públicas", bem como "o regime do processo orçamental, as regras de execução, de contabilidade e reporte orçamental e financeiro, bem como as regras de fiscalização, de controlo e auditoria orçamental e financeira, respeitantes ao perímetro do subsetor da administração central e do subsetor da segurança social".O Tribunal entregou este Parecer sobre a CGE esta quarta, mas devia tê-lo feito, também segundo a lei, até ao final de setembro.No novo documento, o TdC indica que "o juízo emitido é de não conformidade com a Lei de Enquadramento Orçamental por a Conta não integrar as demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas da Administração Central e da Segurança Social, facto que impossibilitou a sua certificação pelo Tribunal".O juízo inclui ainda "reservas e ênfases por omissões no reporte, designadamente no âmbito da dívida pública, da carteira de ativos financeiros do Estado, do património imobiliário e das responsabilidades contingentes"."E também por erros materialmente relevantes que subvalorizaram a receita e a despesa, bem como por contabilização irregular de montantes recebidos para financiamento de despesa enquadrável no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", lamenta o coletivo de auditores.Certificados de aforro e tesouro por pagarO parecer identifica ainda "casos de incorreta classificação e reporte de fluxos financeiros com as administrações regionais, locais e com o setor empresarial do Estado e dá conta de que se encontram omissos na Conta valores relativos a certificados de aforro e do tesouro vencidos e não pagos".Assim, o Tribunal decidiu enviar "69 recomendações ao Governo e à Assembleia da República, entre as quais uma nova referente ao processo de conversão dos títulos físicos de certificados de aforro, pelo seu impacto nas famílias".No que se refere à implementação da Reforma das Finanças Públicas, "o Parecer dá conta de que, do total de financiamento previsto no PRR para esta reforma, apenas 5,2% se encontram executados [até ao final de 2024], e identifica a falta de desenvolvimentos essenciais, designadamente quanto ao nível dos sistemas de informação e à qualificação de recursos humanos, bem como ao calendário de implementação".