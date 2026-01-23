TikTok vende controlo a empresas americanas e garante permanência nos EUA

A ByteDance, proprietária chinesa do TikTok, oficializou esta quinta-feira (22 de janeiro) a criação de uma nova estrutura empresarial de maioria norte-americana, medida que visa assegurar a permanência definitiva da aplicação nos Estados Unidos e evitar o bloqueio federal. A nova entidade, denominada TikTok USDS Joint Venture LLC, será responsável pela salvaguarda dos dados, aplicações e algoritmos da plataforma, respondendo diretamente às preocupações de segurança nacional que motivaram anos de disputas judiciais e políticas entre Washington e Pequim.O acordo estabelece que investidores norte-americanos e globais passem a deter 80,1% da nova empresa, deixando à ByteDance uma participação minoritária de 19,9%. Entre os principais parceiros de gestão figuram a gigante tecnológica Oracle, o grupo de capital privado Silver Lake e a firma de investimento MGX, sediada em Abu Dhabi, detendo cada uma destas entidades 15% do capital. O consórcio integra ainda outros investidores de relevo, como o Dell Family Office, de Michael Dell, a Alpha Wave Partners e a NJJ Capital, consolidando a transferência do controlo operacional para jurisdição americana.No plano executivo e técnico, a TikTok USDS será liderada por Adam Presser, no cargo de CEO, e por Will Farrell, como director de segurança. A reestruturação prevê que o algoritmo de recomendação de conteúdos - um dos pontos mais sensíveis da negociação - seja integralmente retido, testado e actualizado em solo norte-americano, utilizando a infraestrutura de nuvem da Oracle para garantir a soberania dos dados. Embora a ByteDance mantenha a gestão de divisões comerciais como a publicidade e o comércio electrónico através de uma unidade separada, estas operações dependerão agora dos serviços tecnológicos prestados pela nova joint venture.O presidente Donald Trump, que desde 2020 defende restrições à plataforma, elogiou publicamente o desfecho do processo, classificando os novos proprietários como "grandes patriotas americanos". Na sua rede social Truth, Trump sublinhou ainda o papel do homólogo chinês, Xi Jinping, na aprovação final do negócio, que evita a aplicação de uma lei de 2024 que exigia a venda total dos ativos sob pena de proibição.. O TikTok, que conta atualmente com mais de 200 milhões de utilizadores nos EUA, afirmou-se como uma ferramenta de comunicação central, tendo o próprio presidente creditado a popularidade da aplicação como um factor relevante na sua estratégia política.