TAP deixou transitar em julgado processo movido pelos tripulantes
FOTO: Gonçalo Villaverde/Global Imagens
Economia

A companhia aérea nacional não reclamou pela segunda vez de uma decisão do Constitucional e vai mesmo ter de pagar a centenas de tripulantes de cabina. O valor ascende a 300 milhões de euros, um montante que terá impacto nas contas dos interessados na privatização da TAP.
