Subscrição de certificados de aforro atinge 150 milhões na aplicação CTT

A subscrição de certificados de aforro através da aplicação para telemóveis dos CTT, que passou a ter esta funcionalidade em julho de 2024, ultrapassou hoje os 150 milhões de euros, anunciou a empresa, em comunicado.Para os CTT – Correios de Portugal, uma das entidades autorizadas pelo Estado a emitir estes produtos de dívida pública, este marco mostra "a adesão cada vez mais significativa dos portugueses a esta solução de poupança que pode ser subscrita através do telemóvel".O mês de setembro foi o segundo melhor de sempre da aplicação para telemóveis, com as subscrições a ultrapassarem os 680 mil euros por dia e totalizando quase 15 milhões de euros, segundo a mesma nota.Naquele mês, foram registados 220 pedidos de subscrição por dia, um crescimento de mais de 20% face aos pedidos registados em agosto.