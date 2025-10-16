Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Em outubro de 2023, o total de poupanças aplicadas em certificados de aforro era de 34.017 milhões de euros.
Em outubro de 2023, o total de poupanças aplicadas em certificados de aforro era de 34.017 milhões de euros.Pedro Granadeiro/Global Imagens
Economia

Subscrição de certificados de aforro atinge 150 milhões na aplicação CTT

Para os CTT – Correios de Portugal, este marco mostra “a adesão cada vez mais significativa dos portugueses a esta solução de poupança que pode ser subscrita através do telemóvel”.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A subscrição de certificados de aforro através da aplicação para telemóveis dos CTT, que passou a ter esta funcionalidade em julho de 2024, ultrapassou hoje os 150 milhões de euros, anunciou a empresa, em comunicado.

Para os CTT – Correios de Portugal, uma das entidades autorizadas pelo Estado a emitir estes produtos de dívida pública, este marco mostra “a adesão cada vez mais significativa dos portugueses a esta solução de poupança que pode ser subscrita através do telemóvel”.

O mês de setembro foi o segundo melhor de sempre da aplicação para telemóveis, com as subscrições a ultrapassarem os 680 mil euros por dia e totalizando quase 15 milhões de euros, segundo a mesma nota.

Naquele mês, foram registados 220 pedidos de subscrição por dia, um crescimento de mais de 20% face aos pedidos registados em agosto.

Em outubro de 2023, o total de poupanças aplicadas em certificados de aforro era de 34.017 milhões de euros.
Investimento em certificados de aforro sobe em julho para valor mais alto de 27 anos
Certificados de Aforro
CTT

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt