Subida dos combustíveis reacende pressão política sobre o Governo
FOTO: Carlos Carneiro / Global Imagens
Economia

Subida dos combustíveis reacende pressão política sobre o Governo

A escalada dos preços dos combustíveis reacendeu o debate, com o PS a exigir a descida do IVA e a convocação das associações do setor para o Parlamento, defendendo que o Estado deve intervir.
Adelaide Cabral
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