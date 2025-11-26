Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Unidade Local de Saúde de São José, em Lisboa, registou o maior prejuízo, segundo o CFP.
Unidade Local de Saúde de São José, em Lisboa, registou o maior prejuízo, segundo o CFP.Foto: Pedro Rocha / Global Imagens
Economia

SNS é o grande responsável pela subida de 70% nos prejuízos do sector empresarial do Estado

Segundo o CFP, em 2024, resultado negativo de um universo de 146 empresas piorou de 766 milhões para 1.312 milhões de euros. Descalabro financeiro na sequência da criação das Unidades Locais de Saúde.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Orçamento do Estado
SNS
Despesa pública
Conselho das Finanças Públicas
Serviço Nacional de Saúde
