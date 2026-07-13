João Pedro Guimarães, da CCIP e Alwalid Albaltan, em reunião em Portugal.
João Pedro Guimarães, da CCIP e Alwalid Albaltan, em reunião em Portugal. Foto: DR
Economia

Sauditas avançam com holding em Portugal para investir e levar empresas nacionais ao Reino

Em entrevista ao DN, Alwalid Albaltan diz que a nova SDCI pretende investir em setores como habitação e indústria, ao mesmo tempo que quer abrir caminho às empresas portuguesas na Arábia Saudita.
Nuno Tibiriçá
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