Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ciclo de conferências sobre a economia do mar, organizado pela Academia de Marinha, em Lisboa
Ciclo de conferências sobre a economia do mar, organizado pela Academia de Marinha, em LisboaPaulo Spranger
Economia

SAFE. Portugal apresenta 15 projetos ao programa europeu de empréstimos para a defesa

Governo tem até ao final do próximo mês para avançar com o pedido formal de assistência financeira a Bruxelas, apresentando um plano de investimento detalhado.
Rute Simão
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Defesa
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt