Rui Costa é fiador de crédito de mais de 15 milhões para investimento imobiliário que está em incumprimento

O nome de Rui Costa está da Central de Responsabilidades de Crédito do banco central por causa de créditos em incumprimento, avança este sábado, 25 de julho, o Observador (acesso pago). O empresário e presidente do Benfica é acionista e avalista da empresa 10 Invest — Investimentos Imobiliários, Lda, que não está a cumprir com o pagamento de prestações de capital e juros de mora de encargos perante o Banco Montepio acima de 15 milhões de euros. Segundo o Observador, o crédito vencido diz respeito a vários empréstimos concedidos por aquele banco para financiamento de um investimento imobiliário de luxo, no valor de 45 milhões de euros, em Carnaxide. Rui Costa responsabilizou-se como fiador do contrato de crédito assinado entre a sua empresa e o Banco Montepio no valor inicial superior a 20 milhões de euros. O Observador contactou a 10 Invest e fonte oficial da empresa esclareceu ao jornal digital que “não houve lugar a qualquer execução de hipoteca no âmbito da sua relação com o Banco Montepio”, acrescentando que “a relação com esta instituição bancária [Banco Montepio] tem decorrido dentro da normalidade, no quadro da gestão corrente de um projeto imobiliário desta dimensão”.A empresa sublinhou também que “as garantias prestadas ao Banco Montepio ultrapassam largamente o valor do crédito em causa, assegurando de forma robusta a posição da instituição financeira”. Segundo o Observador, Rui Costa está a renegociar a dívida e o seu pagamento com o Banco Montepio.