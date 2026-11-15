Revolut rejeita ideia de compra do Banco CTT. "Não faz sentido"

A presidente executiva da Revolut para a Europa Ocidental afastou a possibilidade de aquisições da banca tradicional, como o caso do Banco CTT, por considerar que choca com a plataforma única da ‘fintech’.

Em entrevista à Lusa à margem da Web Summit, em que esteve como oradora, Béatrice Cossa-Dumurgier rejeitou interesse na compra do negócio do Banco CTT, por considerar que embate na filosofia da empresa fundada em 2015.

“A nossa vantagem competitiva assenta na singularidade da nossa plataforma, por isso não vamos comprar outro banco. Não faz sentido porque não vamos conseguir criar qualquer sinergia”, disse a responsável francesa.

Cossa-Dumurgier explicou que a forma como a ‘fintech’ está estruturada, com uma plataforma de produto e de tecnologia a servir os 80 milhões de clientes, permite ganhos de escala e uma maior eficiência face à banca tradicional.

“Operamos a um custo que é uma ordem de grandeza inferior aos custos dos nossos concorrentes digitais e várias ordens de grandeza inferior ao dos bancos tradicionais”, referiu.

Além da dependência das redes de agências, a banca tradicional tem, na sua opinião, de digitalizar a experiência dos clientes, “pelo que cada euro que geram tem de ser reinvestido na digitalização”.

“No nosso caso, cada euro que geramos é, na verdade, reinvestido em mais inovação e em mais crescimento”, acrescentou, dizendo que a ‘fintech’ não precisa de igualar as margens dos bancos tradicionais.

O Conselho de Administração dos CTT anunciou no início do mês que decidiu iniciar um processo de venda de uma posição de controlo do capital do Banco CTT, sem adiantar prazo para o realizar.