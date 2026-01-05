Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Rent-a-car. Excesso de frota e quebra na procura de turistas pressionam preços
DR
Economia

Rent-a-car. Excesso de frota e quebra na procura de turistas pressionam preços

Aumento da concorrência e maior número de veículos no mercado têm pressionado tarifas, ameaçando a rentabilidade do negócio. Turistas são os principais clientes, mas estão a refrear gastos.
Rute Simão
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Turismo
Automóveis
edição impressa
rent a car

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt