REN e Fidelidade oferecem lonas para cobrir casas e lojas destruídas pela Kristin em Leiria, Pombal e Coimbra

Cerca de 31 mil metros quadrados de lonas "encontram-se a caminho das autarquias de Leiria, Pombal e Coimbra, áreas particularmente afetadas pelo mau tempo" e devastadas pela tempestade Kristin durante a madrugada da passada quarta-feira, 28 de janeiro, anunciaram a companhia que gere a rede elétrica nacional Redes Energéticas Nacionais (REN) e a seguradora Fidelidade, em comunicado conjunto.De acordo com as empresas, serão "disponibilizados cerca de 31 mil metros quadrados de lonas, o equivalente a quatro campos e meio de futebol, destinadas à proteção provisória de infraestruturas danificadas pela tempestade, nomeadamente telhados de habitações e estabelecimentos comerciais, enquanto não for possível avançar com as reparações definitivas".Segundo a mesma fonte, serão as autarquias que vão "coordenar a sua distribuição [das lonas] tão cedo quanto logisticamente possível junto das freguesias e das populações, permitindo uma resposta rápida e mitigando riscos adicionais resultantes da exposição às condições meteorológicas adversas".A partir deste domingo 1 de fevereiro e segunda-feira, prevê-se um novo agravamento do tempo, com mais chuva e vento forte a caminho.O mesmo comunicado enaltece que este apoio das empresas decorre "no âmbito das suas políticas de responsabilidade Social e em resposta às necessidades mais urgentes da população, decidiram unir esforços para apoiar as comunidades mais afetadas". Com esta iniciativa conjunta, a REN e a Fidelidade reforçam o seu compromisso com o apoio às populações em momentos de maior vulnerabilidade, colocando os seus recursos ao serviço da proteção das pessoas e das comunidades.