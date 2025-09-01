Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Quem mudou para mercado livre de energia poupou 207 euros em 2024
Economia

Quem mudou para mercado livre de energia poupou 207 euros em 2024

Transferências continuam a aumentar graças ao dinamismo de 40 operadores que redesenharam o setor. 1700 aderiram a novo tarifário e mudanças de operador cresceram 53% em 2024, diz relatório da Adene.
Carla Aguiar
