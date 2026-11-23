Quais são os planos da Factorial para reforçar a operação

ou recrutar talento tecnológico em Portugal?

Começo por algum contexto sobre a Factorial, porque a nossa história também inclui Portugal. Eu, juntamente com os meus dois sócios, Bernat e Pau, fundei a empresa em 2016, precisamente há dez anos e dois meses, em Barcelona, com uma visão global e sobretudo pan-europeia. Vimos que as empresas de média dimensão, nem as muito pequenas, nem as muito grandes, ou seja, as empresas onde trabalha cerca de 70% da população, não tinham tecnologia para gerir os seus processos internos. Fundámos a empresa em Barcelona com foco nos recursos humanos, onde víamos muitos processos, muita burocracia, muita administração e muitas leis a cumprir, às quais as empresas não conseguiam dar resposta. E esta obrigação reduz a capacidade da empresa de produzir, crescer e gerar lucro. Além disso, não as ajuda porque não utilizam essa área como um centro de inteligência, de decisão ou estratégico. Na Factorial, começámos por trabalhar com pequenas e médias empresas espanholas, ajudando nos processos de administração de pessoal, controlo de horários, férias, gestão de turnos e processamento salarial. Essa foi a origem da Factorial.

E depois?

A partir daí expandimos para toda a gestão de pessoas, começando a ajudar em recrutamento, avaliação de desempenho, performance management, envolvimento dos colaboradores e feedback, sempre através da tecnologia e sempre através de software. Nós oferecemos uma plataforma que, antes, era apenas software, e agora é mais do que isso, como te explicarei, para ajudar as empresas a que esta gestão se faça sozinha, da forma mais automática possível, e para que permita tomar decisões e ter dados e informação sobre o que está a acontecer na empresa. Quando falo com um CEO, ou com um diretor-geral, e lhe pergunto quem é o melhor talento da empresa, quem está a receber demasiado pouco, quem trabalha mais, quem está descontente, ou quem está prestes a sair da empresa, normalmente não sabe responder. Ou baseia-se em episódios e perceções, mas não tem uma visão de toda a empresa. Quando uma empresa tem dez pessoas ainda as conseguimos observar diretamente, mas quando tem 100 ou 500, isso é impossível. Por isso, ajudamos tanto na administração, como na geração de informação relacionada com recursos humanos. Quando já temos todos estes processos implementados, começamos também a trabalhar com os diretores financeiros na gestão de despesas, processos de compras, gestão de projetos e centros de custo. Passamos então a ter uma fotografia completa das pessoas e do dinheiro, os recursos mais importantes de qualquer empresa, numa única plataforma que ajuda a gerir tudo isso. A última área onde entrámos foi a gestão de TI, ou seja, computadores da empresa, telefones corporativos, cibersegurança e acessos às diferentes ferramentas, tudo integrado.

Depois veio a internacionalização, certo?

Começámos em Espanha e fomos aprendendo com os nossos clientes em Barcelona e Madrid. À medida que crescíamos, em 2020 levantámos capital e iniciámos a expansão internacional. Os dois primeiros mercados que abrimos foram França e Portugal, os nossos dois vizinhos. No caso de Portugal, porque vimos que existia uma cultura de negócio muito semelhante. O estilo de gestão é muito parecido. No caso da França, não é tão parecido, mas é um mercado muito complexo. Portanto, se conseguíssemos trabalhar em Espanha e Portugal, e também em Espanha e França, teríamos coberto os mercados do sul da Europa, que estão relacionados entre si e possuem uma elevada complexidade laboral e administrativa.

A partir daí, entrar na Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos ou América Latina seria um passo incremental. Em Portugal já trabalhamos há muitos anos. Primeiro através de empresas espanholas que nos levaram a trabalhar com grupos ibéricos que tinham colaboradores tanto em Portugal como em Espanha.

Em 2021 e 2022 percebemos que existia um mercado muito grande e muito mal servido, e decidimos criar uma equipa dedicada a Portugal a partir de Barcelona.

Começámos com uma equipa de cerca de dez pessoas e hoje temos aproximadamente uma centena de pessoas a servir o mercado português a partir de Barcelona. Temos talento português nativo e também alguns brasileiros em Barcelona a trabalhar exclusivamente para Portugal. Uma coisa muito curiosa foi percebermos que o produto criado para Espanha funcionava perfeitamente em Portugal. Tivemos de fazer adaptações locais, claro, mas a forma de trabalhar das empresas era muito semelhante. Com relativamente pouco investimento conseguimos um encaixe extraordinário no ecossistema empresarial português.

Como foi a adaptação à menor dimensão do tecido

empresarial português?

Em Espanha começámos por empresas com 20 ou 50 trabalhadores e depois passámos para 100, 500 e hoje temos clientes com 15.000 trabalhadores, em Portugal a dimensão média das empresas é um pouco menor. Aqui temos muitos clientes com 50, 100 ou 150 trabalhadores. Mas são excelentes clientes, porque já têm uma dimensão em que os problemas de gestão são enormes. Além disso, muitos dos fornecedores de software norte-americanos não vêm para Portugal. Muitos deles não localizam os seus produtos, nem criam operações fortes aqui. Em contrapartida, nós vemos que, a partir de Barcelona, conseguimos prestar um serviço excelente a estes clientes e isso funciona muito bem. O software dá-nos muita escala. Podemos ter muitos clientes sem necessitar de uma estrutura fixa muito pesada. Portugal é, depois da Alemanha, o país onde estamos a ter melhor desempenho neste momento.

Mas o que procuram especificamente em Portugal, o que existe aqui que torna o mercado interessante?

O que vemos é muito talento tecnológico. Em Lisboa, em particular, existe um ecossistema extraordinário de desenvolvimento de software e de Inteligência Artificial. Estamos em contacto com equipas de produto dentro das áreas que nos interessam: Inteligência Artificial aplicada aos negócios, recursos humanos, finanças e TI. Pretendemos integrar mais produtos no nosso portefólio e incorporar mais talento e Portugal é um dos principais mercados da Factorial. É um dos países onde temos vários projetos sob observação.

A Factorial comprou a empresa alemã Empion em setembro, certo? Quais são os planos de crescimento? Mais aquisições? Ou outro tipo de oportunidades, como uma entrada em bolsa?

Neste momento estamos mais focados em comprar empresas do que em vender a nossa. Vamos fazer várias aquisições e já concretizámos algumas. Em breve haverá mais. O objetivo é incorporar equipas e produtos muito bons, especialmente ligados à Inteligência Artificial: soluções para avaliação de talento, para ajudar as empresas a encontrar melhores correspondências entre colaboradores e funções internas, ou entre candidatos externos e vagas existentes. Quanto à venda da Factorial, não temos qualquer plano nesse sentido. Também não temos pressa em avançar para um IPO (Oferta Pública Inicial). Acabámos de levantar uma ronda de financiamento de 150 milhões e ainda temos muito capital para adquirir várias empresas. Além disso, o negócio continua a crescer muito organicamente e sem consumir caixa. Por isso crescemos de forma natural e, ao mesmo tempo, temos capacidade para comprar empresas.

E mais rondas de financiamento?

São possibilidades, mas neste momento temos capital e temos trabalho. Quando precisarmos de mais dinheiro para continuar a comprar empresas, logo decidiremos se avançamos para uma nova ronda ou se ponderamos uma entrada em bolsa.

No ecossistema ibérico, o que achas que falta para que existam mais empresas tecnológicas deste tipo em Portugal e Espanha?

Em geral temos o mesmo problema: os nossos mercados domésticos são pequenos. No caso de Portugal são muito pequenos. No caso de Espanha também não são grandes, quando comparados com outros. Por isso precisamos de empresas globais. Empresas locais que operem em mercados globais. Para nós, estar em Barcelona, em vez de Silicon Valley, é uma vantagem. Não estamos a competir com a OpenAI, a Anthropic, a Meta ou a Google pelo mesmo engenheiro, pelo mesmo designer ou pelo mesmo vendedor. Em Barcelona, somos um dos maiores empregadores tecnológicos existentes e isso dá-nos acesso ao melhor 1% do talento. Acredito que Portugal tem exatamente a mesma vantagem. Há talento extraordinário aqui, tal como existe em Espanha. As startups portuguesas têm capacidade para atrair o melhor talento. O que lhes falta é um mercado suficientemente grande. Se uma startup portuguesa ou espanhola tiver como objetivo apenas o mercado doméstico, não conseguirá atrair o melhor capital, pagar aos melhores profissionais, nem fazer com que as suas participações atinjam valores de milhões de euros.

Temos um mercado de quase 500 milhões de consumidores na União Europeia. Por que é que a UE não se afirma como um player mundial mais forte?

Não sei se não o está a fazer. Se olharmos para o venture capital, o crescimento do investimento em venture capital na Europa tem sido superior ao dos Estados Unidos ao longo dos últimos dez anos. Aquilo que não temos na Europa são as mega caps: não temos a SpaceX, não temos a Anthropic, não temos a OpenAI, não temos a Google. Mas tudo o que existe por trás dessas empresas, isso nós temos. Portanto, há duas questões: a primeira é que leva tempo até surgir uma destas grandes empresas; a segunda é que o capital, a tolerância ao risco e o apetite social pelo risco, pelo fracasso, pela experimentação, e até por incomodar um pouco, que é o que as startups fazem, são mais conservadores na Europa do que nos Estados Unidos, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da gestão do capital.