O PS quer que o Estado mantenha um papel ativo na condução dos destinos da TAP, enquanto maior acionista, com 51%.Jorge Amaral / Global Imagens
Economia

PS só apoia privatização da TAP se a manutenção ficar em Lisboa

PS coloca novas condições: manutenção deve ficar em Lisboa e TAP deve continuar a comprar bens e serviços a centenas de empresas nacionais. Operação deve prever que Estado recupere capital que injetou, através da distribuição de dividendos e da valorização da sua participação, defende o PS.
