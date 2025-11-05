Preços na produção industrial recuam em setembro na zona euro e avançam na UE

Os preços na produção industrial baixaram, em setembro, 0,2% na zona euro e aumentaram 0,1% na União Europeia (UE) face ao mês homólogo, com Portugal a apresentar o segundo maior recuo, divulga esta quarta-feira, 5, o Eurostat.De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, na comparação com agosto, o indicador diminuiu 0,1% tanto na área do euro quanto no conjunto dos 27 Estados-membros.Face a setembro de 2024, as maiores subidas dos preços na produção industrial registaram-se na Bulgária (9,1%), na Roménia (6,9%) e na Suécia (4,9%).Os principais recuos homólogos, por outro lado, observaram-se no Luxemburgo (-4,4%), em Portugal (-3,7%) e na Irlanda (-2,8%).Já na comparação com agosto, a Bulgária e a Finlândia (-0,7% cada) apresentaram as mais importantes quebras, seguindo-se Chipre, Hungria e Polónia (-0,5% cada) e Eslovénia e Espanha (-0,4% cada).Em Portugal, o indicador teve um recuo mensal de 0,3%..Produção industrial cresce 2% em setembro à boleia da energia