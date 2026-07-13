Há dezenas de petroleiros ancorados no Golfo Pérsico à espera de sair por Ormuz. Muitos têm sido alvo do Irão.
Há dezenas de petroleiros ancorados no Golfo Pérsico à espera de sair por Ormuz. Muitos têm sido alvo do Irão.Foto: Royal Thai Navy / Handout
Economia

Pré-acordo de paz no Golfo rompe a meio e reacende clima de crise

Tráfego marítimo no Golfo Pérsico voltou a cair a pique e a maioria dos peritos (muitos investidores também) teme uma nova vaga no choque petrolífero que começou em fevereiro.
Luís Reis Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Guerra no Médio Oriente
Irão
Inflação
crise energética
choque petrolífero
crise petrolífera
Diário de Notícias
www.dn.pt