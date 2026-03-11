Portugal tem 1,56 milhões de toneladas de reservas de produtos petrolíferos
Segundo a ENSE , Portugal dispõe de reservas para 93 dias de consumo, num cenário de disrupção, ressalvando que as importações nacionais não têm exposição ao estreito de Ormuz.
Portugal contava com 1,56 milhões de toneladas de reservas físicas de petróleo e produtos petrolíferos no último trimestre do ano passado, de acordo com dados da ENSE – Entidade Nacional para o Sector Energético.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quarta-feira (12) que Portugal vai disponibilizar "em princípio" 10% das reservas estratégicas de petróleo para poder haver mais oferta e maior contenção nos preços dos combustíveis.

Segundo o mapa das reservas da ENSE, destas reservas, 538 mil toneladas são de crude, 51,4 mil toneladas de gasolina, 297,8 mil toneladas de gasóleo e 51 mil toneladas de GPL e Fuel.

Estão armazenadas em vários locais, incluindo na Petrogal em Sines e Matosinhos e na Companhia Logística de Combustíveis (CLC) em Aveiras.

Já 623,9 mil toneladas correspondem a ‘tickets’, ou seja, estão armazenadas em outros países.

De acordo com informação no ‘site’ da ENSE, a entidade “mais concretamente a unidade de reservas petrolíferas, na sua qualidade de Entidade Central de Armazenagem [ECA], é responsável por garantir trinta dias de reservas de segurança nacionais”.

Além disso, “os operadores têm a obrigação de constituição dos 90 dias, sendo 30 dias constituídos obrigatoriamente pela ECA e sendo responsáveis pela constituição dos restantes 60 dias em local a informar obrigatoriamente à ENSE”.

Em 03 de março, a ENSE disse à Lusa que Portugal dispõe de reservas para 93 dias de consumo, num cenário de disrupção, ressalvando que as importações nacionais não têm exposição a Ormuz nas quantidades de mercadorias adquiridas e transportadas.

Conforme apontou na altura, a situação de Ormuz terá um impacto mais estrutural dos preços apenas se a situação se prolongar por muitas semanas.

Neste momento, não há razão para alarme, sendo apenas necessária, a curto prazo, uma monitorização atenta, disse a ENSE.

"Vamos partilhar com vários parceiros à escala internacional aquela que foi uma das conclusões da reunião do G7 e vamos disponibilizar uma parte importante, em princípio 10%, das nossas reservas estratégicas para poder haver mais oferta e maior contenção nos preços dos combustíveis", anunciou hoje Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas.

Portugal associa-se, assim, ao acordo dos países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) que decidiram libertar no conjunto nos mercados 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas.

Com a libertação dos 400 milhões de barris de petróleo, mais do que o dobro da intervenção recorde anterior da agência no início da guerra na Ucrânia, quando libertou 182 milhões de barris de petróleo bruto, pretende-se compensar o abastecimento perdido devido ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz.

Os Estados Unidos e Israel lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

