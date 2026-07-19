Simon Harris, ministro das Finanças da Irlanda, e Christine Lagarde, presidente do BCE. Bruxelas, 9 de julho de 2026.
Simon Harris, ministro das Finanças da Irlanda, e Christine Lagarde, presidente do BCE. Bruxelas, 9 de julho de 2026.EPA / OLIVIER MATTHYS
Economia

Portugal, Espanha, Lituânia e Chipre são os únicos países do euro onde a inflação não alivia

Subida de 3,1% nos preços do consumo em Portugal foi a segunda mais elevada deste ano; antes disso, só o máximo de 3,3% em abril, antes de EUA e Irão terem chegado a um pseudo acordo de cessar-fogo.
Luís Reis Ribeiro
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