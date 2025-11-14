Plano "AI Plus" da Google chega a Portugal com ferramentas de imagem e vídeo avançadas

A Google anunciou esta sexta-feira, 14 de novembro, o lançamento em Portugal do "Google AI Plus", um novo plano de subscrição focado em inteligência artificial, desenhado para "aumentar a produtividade e criatividade", segundo o gigante do software norte-americano.A subscrição combina funcionalidades de produtividade, como 200 GB de armazenamento na "núvem" (partilhados entre o Google Photos, Drive e Gmail) e a integração do Gemini nas aplicações do Workspace como o Gmail, Docs e Sheets.Mas o foco vai para o acesso alargado às ferramentas criativas mais avançadas da Google, com limites mais elevados para o "Nano Banana", o nome da Google para o seu modelo de IA de geração e edição de imagem. Este modelo está integrado no Google Photos e permite edições complexas através de comandos de linguagem natural.O plano dá ainda acesso à ferramenta Whisk, que permite aos utilizadores "remisturar" ideias, criando novas imagens a partir da combinação de imagens separadas de sujeito, cenário e estilo.No que toca a vídeo, os subscritores terão maior acesso ao Veo 3 Fast. Este modelo, descrito pela empresa como sendo 30% mais rápido que a versão standard, é capaz de gerar vídeos curtos em menos de um minuto, mesmo a partir de uma foto carregada para a "núvem". A sua capacidade distintiva é a geração de áudio sincronizado com o vídeo, seja diálogo, música ou efeitos sonoros. O acesso é complementado pela ferramenta Flow, uma aplicação de "produção de filmes com IA" (AI filmmaking tool).Em comunicado enviado às redações, refere-se ainda que a subscrição, que terá um custo de 7,99 euros mensais -- 3,99 euros nos primeiros dois meses -- inclui ainda limites mais elevados na plataforma NotebookLM. Como seria de esperar, pois faz parte de todos os "pacotes" Pro, o acesso ao modelo de IA Gemini 2.5 Pro e à sua funcionalidade de "Deep Research" (Pesquisa Aprofundada) é também incluída.