A guerra torna o transporte de petróleo através do estreito de Ormuz mais perigoso. Ao que parece, também vai ficar mais caro.
A guerra torna o transporte de petróleo através do estreito de Ormuz mais perigoso. Ao que parece, também vai ficar mais caro.FOTO: STRINGER/EPA
Economia

Petróleo dispara 12% em dois dias e liga os alarmes de perigo

O cessar fogo entre EUA e Irão é cada vez menos real. O conflito aumenta a cada dia, as ideias sobre o que está a acontecer no estreito de Ormuz diferem e as palavras de Trump agitam os investidores.
Tomás Gonçalves Pereira
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