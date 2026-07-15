Patrões dizem que pacote laboral só com “nova visão” e acusam Governo de incumprimento no acordo salarial
ANTÓNIO PEDRO SANTOS
Economia

Patrões dizem que pacote laboral só com “nova visão” e acusam Governo de incumprimento no acordo salarial

Ministra do Trabalho assume que a revisão laboral pode voltar à mesa, mas líder dos patrões defende ser necessária uma nova abordagem. UGT quer salário mínimo nos mil euros e CIP acusa Executivo de incumprimento da neutralidade fiscal.
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