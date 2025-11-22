Parpública recebeu três declarações de interesse pela privatização da TAP

A empresa estatal Parpública anunciou este sábado, 22 de novembro, em comunicado, que recebeu "três declarações de manifestação de interesse" pela privatização da TAP, cuja entrega de candidaturas encerrou às 16h59.A empresa estatal responsável pela gestão das participações do Estado não indica, no comunicado quais as empresas interessadas, mas até agora estava confirmado o interesse formal da Air France-KLM, Lufthansa e International Airlines Group (IAG) - dono da British Airways e da Iberia.No âmbito do processo de venda, a Parpública "tem agora 20 dias para elaborar, de modo fundamentado, um relatório descritivo dos interessados que submeteram as respetivas declarações de manifestação de interesse, avaliando o seu cumprimento dos requisitos de participação", acrescenta..PS questiona Montenegro se Pinto Luz tem condições para tutelar a privatização da TAP.Ministro Miguel Pinto Luz diz que interesse dos três maiores grupos europeus na TAP "era previsível".Queda dos lucros da TAP põe em causa modelo de negócio “hub”\n